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    Daha fazla şirkete devlet desteği verilecek

    Daha fazla şirkete devlet desteği verilecek

    Artık daha çok işletme devletin verdiği desteklerden yararlanabilecek. Küçük ve orta ölçekli işletme tanımını değiştiren yeni bir düzenleme yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 05:03
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 05:12
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    Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tespitinde kullanılan kriterler güncellendi.

    Artık çok daha fazla işletme KOBİ sınıfına girecek.

    "AMAÇ DAHA FAZLA İŞLETMEYİ DESTEK KAPSAMINA ALMAK"

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, düzenlemenin amacını ''Daha fazla işletmeyi destek kapsamına almak'' olarak özetledi. Düzenleme ile 2 bin 44 işletme daha KOBİ sınıfına dahil olarak devletin KOBİ'lere yönelik verdiği destek ve teşviklerden yararlanabilecek.

    Daha fazla şirkete devlet desteği verilecek #1

    NET SATIŞ HASILATI LİMİTİ 250 MİLYON TL'YE ÇIKTI

    Düzenlemeye ilişkin yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre; 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 250 milyon lirayı aşmayan işletmeler KOBİ olarak tanımlanacak. Önceki düzenlemede KOBİ sınıfına girmek için üst limit 125 milyon liraydı.

    Yönetmelikle ayrıca, 10 kişiden az çalışanı olan mikro işletmelerin yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkartıldı. Yine 50 kişiden az personeli olan küçük işletmeler için limit, 25 milyon liradan 50 milyon liraya yükseltildi.

    TÜİK'in 2021 yılında yayınladığı KOBİ istatistiklerine göre Türkiye'de 3 milyon 427 bin 891 işletme bulunuyor. 3 milyon 419 bin 773 olan KOBİ sayısı, yapılan düzenleme ile 3 milyon 427 bin 891'e çıkacak.

    Daha fazla şirkete devlet desteği verilecek #2


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