Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu

Muğla Datça'da alabora olan teknedeki 4 balıkçı kendi imkanları ile kurtulurken, 36 yaşındaki Yankı Kocabaş denizde kayboldu.

Muğla'nın Datça ilçesi kırsal Yazı mahallesinden beş arkadaş Knidos İskandil Burnu açıklarında tekne ile balık avına çıktı.

Bir süre denizde kalan grup, dün saat 23.00 sıralarında rüzgarın etkisini artırması üzerine, Knidos sahiline dönüş yapmaya karar verdi.

LODOS NEDENİYLE ALABORA OLDU

Saatte hızı 40 kilometreye kadar çıkan kuvvetli lodos karşısında dalgalara yenilen tekne, ilçe merkezine 40 kilometre mesafedeki, tarihi antik Knidos kenti açıklarındaki İskandil Burnu yakınlarında alabora oldu.

Denize düşen balıkçılar yüzerek kıyıya çıkmaya çalıştı. Üzerlerindeki dalgıç kıyafetleri Burak Ballı, Tuna Kocabaş, Kenan Kargın ve Erkan Korkut'un kıyıya çıkmalarına yardımcı oldu.

1 KİŞİ KAYBOLDU

Ballı, son bir gayretle Yankı Kocabaş'ı da kurtarmak isterken dalgalar nedeniyle başarılı olamadı. Kuvvetli bir dalgayla denizde kaybolan talihsiz balıkçıyı, arkadaşlarının arama çalışmaları sonuç vermedi.

Sabah saatlerinden itibaren arama çalışmalarına, sahil güvenlik ve jandarma ile Datça Arama Kurtarma Gönüllüleri (MAG-AME) ekipleri de katıldı. Denizden üç sahil güvenlik botu, havadan ise bir helikopter arama çalışmalarında bulunurken, Yazı Mahallesi gençleri dalgıç kıyafetleriyle deniz dibinde arama yapıyor.

Yapılan aramalarda, kayıp gencin ceketi ve bazı eşyalarına ulaşıldı.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi duyan yakınları olay yerine akın etti. Kayıp balıkçının 54 yaşındaki acılı annesi Şenel Kocabaş, olay yerinde gözyaşlarına boğulurken sinir krizi geçirdi.

















