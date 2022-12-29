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    Datça'da yelkenli teknede 87 göçmen kurtarıldı

    Muğla Datça'da yelkenli tekne içinde 87 düzensiz göçmen kurtarıldı. Teknede 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi ise yakalandı.
    • 29.12.2022 - 20:17
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    Datça'da yelkenli teknede 87 göçmen kurtarıldı

    Akdeniz ve Ege'de kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

    Datça ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti.

    87 göçmen kurtarıldı

    Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen yelkenli tekne içindeki 87 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    3 kaçakçı yakalandı

    Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına kaçırmaya çalışan 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

    İHA'nın haberine göre, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula ilçesindeki geri gönderme merkezine teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

    Datça da yelkenli teknede 87 göçmen kurtarıldı #1


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