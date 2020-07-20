Demir: Yeni telsizin TSK'ya ilk teslimatı gerçekleşti

Türkiye'nin, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yabancı ülkelerin telsizini kullanmak zorunda kaldığını anımsatan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, şimdi ise özgün sistemler tasarladıklarını söyledi.

Türkiye'nin savunmasında yerli ve milli ürünler yer almaya devam ediyor.

Son olarak Elektronik Harp Korumalı El Telsizi'nin (EHKET), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ilk teslimatı yapıldı.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, telsizin yurt dışına da ihraç edilmeye başlandığını duyurdu.

MEHMETÇİK'E YENİ TELSİZ

Demir, mesajında "Kara, deniz, hava unsurlarının stratejik haberleşme ihtiyacını yerli olarak karşılamak için elektronik harp korumalı el telsizinin TSK'ya ilk teslimatı gerçekleşti ve yurt dışına da ihraç edilmeye başlandı.

"TÜRKİYE, SAYILI ÜLKELER ARASINDA"

Kıbrıs Barış Harekâtında yabancı ülkelerin telsizini kullanmak zorunda kalan Türkiye, bugün milli ve özgün haberleşme sistemlerini tasarlayan, geliştiren ve üreten dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer alıyor." ifadelerine yer verdi.