- En Son Haber
- İç Haber
- Demirören, Total'i OYAK'a devretti
Demirören, Total'i OYAK'a devretti
Demirören Holding'in Güzel Enerji Total Oil Türkiye ve Milangaz’ın satışı için Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile yaptığı görüşmeler sonucu firmayı 450 milyon dolara devrettiği açıklandı.
- AA
- 10.06.2020 - 19:29
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile Demirören Holding arasında Güzel Enerji ve Milangaz’ın için geçen yılın sonundan başlayan görüşmelerde sona gelindi.
OYAK, 2015 yılından bu yana Demirören Holding bünyesindeki TOTAL ile MOil'i 450 milyon dolara satın aldı.
Böylece Güzel Enerji’nin, hisselerinin tamamı OYAK Akaryakıt ve LPG Yatırım AŞ’ye geçti.
DEMİRÖREN 2015'TE SATIN ALMIŞTI
Demirören Grubu, Fransız TOTAL'in Türkiye operasyonlarını, 2015 yılında 325 milyon euroya satın almıştı. Total Oil Türkiye ve MOil, yaklaşık 900 istasyon ile petrol sektöründe faaliyet gösteriyor. TOTAL’in, pazardaki payı yüzde 5-6 aralığında bulunuyor.