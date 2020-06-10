Demirören, Total'i OYAK'a devretti

Demirören Holding'in Güzel Enerji Total Oil Türkiye ve Milangaz’ın satışı için Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile yaptığı görüşmeler sonucu firmayı 450 milyon dolara devrettiği açıklandı.