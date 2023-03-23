Demre belediye başkanlığı için gelinler yarıştı Antalya'nın Demre İlçe Belediye Başkanlığı görevinden milletvekili seçimi aday adaylığı için istifa eden Okan Kocakaya'nın yerine Gülsüm Cengiz seçildi.

DHA

Okan Kocakaya'nın geçen hafta İyi Parti'den milletvekili aday adayı olmak amacıyla istifasının ardından boşalan Demre Belediye Başkanlığı görevi için Meclis'te seçim yapıldı.

Seçime Demre Belediye Meclisi'nin 15 üyesinin tamamı katıldı.

Millet İttifakı'nın adayı olarak etik gereği CHP'den İyi Parti grubuna katılan meclis üyesi 55 yaşındaki Gülsüm Cengiz ile 'Cumhur İttifakı'nın adayı olarak AK Partili meclis üyesi 41 yaşındaki Gülsüm Cengiz seçime katıldı.

İki kuzenin eşleri olan Gülsüm Cengiz'lerin yarışında ipi göğüsleyen, İyi Partili Gülsüm Cengiz oldu.

1 oy farkla kazandı

Gülsüm Cengiz üçüncü turda 8 oy alarak Demre'nin yeni belediye başkanı seçildi. AK Partili Gülsüm Cengiz ise 7 oyda kaldı.

Yeni belediye başkanı Gülsüm Cengiz, Demre'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.

"Bir cumhuriyet kadını olarak buradayım"

Başkan Gülsüm Cengiz, şunları söyledi:

Demre'nin ilk kadın belediye başkanı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Atatürk'ün Türk kadınlarına verdiği haklar sayesinde bir cumhuriyet kadını olarak buradayım. Beni göreve layık gören başta CHP, İyi Parti il ve ilçe başkanlarıma, Demre Belediye Meclisi üyelerine, destek veren Demrelilere teşekkür ediyorum. En önemlisi görev yaptığı 4 yılda Demre'nin çehresini değiştiren Belediye Başkanımız Okan Kocakaya'ya teşekkür ediyorum. Bana güven duyarak vekaleti bıraktı. Onun başlattığı projelere aynen devam edeceğiz. Arkadaşlarımla birlikte Demre için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm Demrelilerin belediye başkanı olacağım.

Aynı ailenin gelinleri

Demre'nin Büyükkum Mahallesi'nde oturan, Hasan Cengiz ile evli olan 2 çocuk annesi Gülsüm Cengiz CHP'nin 5'inci sıra meclis üyesi adayı; Osman Cengiz ile evli olan 3 çocuk annesi Gülsüm Cengiz ise AK Parti'nin 5'inci sıra meclis üyesi adayı olarak 31 Mart 2019'da yapılan 'Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katıldı.

CHP'li Gülsüm Cengiz, seçim öncesi ilçe yönetiminden istifa edip aday olurken, AK Partili Gülsüm Cengiz de Kadın Kolları Başkanlığı'ndan istifa edip, aday oldu.

Yerel seçimde 2 Gülsüm Cengiz de Demre Belediyesi meclis üyeliğine seçildi.