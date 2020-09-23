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    Deniz Harp Okulu öğrencileri, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’ni selamladı

    MSB, öğrencilerin Marmara, Ege Denizi ve Karadeniz’de eğitim icra edeceğini duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.09.2020 - 10:32
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    Deniz Harp Okulu öğrencileri, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’ni selamladı

    Deniz Harp Okulu öğrencileri, üç denizde eğitim gerçekleştirecek.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Marmara, Ege Denizi ve Karadeniz’de icra edilecek İleri Denizcilik Eğitimleri kapsamında öğrencilerin Deniz Harp Okulu Limanı’ndan uğurlandığı belirtildi.

    Öğrencilerin, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’ni selamladığı kaydedildi.

    BARBAROS HAYRETTİN PAŞA'YI SELAMLADILAR

    Bakanlıktan yapılan açıklamada fotoğraflara da yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:

    "Deniz Harp Okulu 2’nci sınıf öğrencileri, Marmara, Ege Denizi ve Karadeniz’de icra edilecek İleri Denizcilik Eğitimleri kapsamında TCG CEZAYİRLİ GAZİ HASANPAŞA ile Deniz Harp Okulu Limanı’ndan uğurlanarak Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’ni selamladı."

    Deniz Harp Okulu öğrencileri, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’ni selamladı #1

    Deniz Harp Okulu öğrencileri, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’ni selamladı #2

    Deniz Harp Okulu öğrencileri, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’ni selamladı #3

    Deniz Harp Okulu öğrencileri, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’ni selamladı #4

    Deniz Harp Okulu öğrencileri, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’ni selamladı #5

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