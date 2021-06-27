Denizli'de besihanede yangın çıktı: 22 büyükbaş hayvan telef oldu

Denizli'de besihanede çıkan yangında 22 hayvan telef olurken, yangına müdahale etmek isteyen işletme sahibi yaralandı.

Denizli’nin Kale ilçesinde Demirciler Mahallesi’nde Erol Karauzun’a ait, içerisinde yaklaşık 70 tane büyükbaş hayvanının bulunduğu besihanede yangın çıktı.

BÖLGEDEKİ VATANDAŞLAR 112'Yİ ARADI

Besihanede bulunan samanlarında alev alarak tutuşması sonrası büyüyen alevler besihaneyi sardı. O esnada çevredeki vatandaşlar ve Karauzun içeride bulunan hayvanları dışarıya çıkarıp tahliye ederken, 112’yi arayıp ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipler büyüyen yangına müdahale ederken, içeride bulunan diğer hayvanları çıkarmaya başladı.

İŞLETME SAHİBİ YARALANDI

Çoğu büyükbaş yaralı olarak dışarıya çıkarıldığı sırada, besihane sahibi Karauzun ise alevlere müdahale ederken yaralandı.

Vücudunda çeşitli yerlerinde yanık olan Karauzun, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

22 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında, besihanede bulunan 22 büyükbaş hayvan telef oldu. Yaralı olarak çıkarılan diğer hayvanların ise kesileceği belirtilirken, besihanede bulunan yaklaşık 2 bin adet saman ise küle döndü.