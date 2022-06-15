Denizli'de Dudu Abla’dan sıra dışı pazarlama yöntemi

Kurulan semt pazarında kadın kıyafetleri giyip peruk takarak, tezgahın üstünde göbek atan esnafı görenler, büyük bir şaşkınlık yaşadı. ’Bıyıklı Dudu Abla’ olarak ün yapan esnaf, satışlarını artırdı.

Severek eğitim alıp sahneye çıktığı tiyatroyu, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle bırakmak zorunda kalan Altınoluk, şimdilerde ise Denizli’nin yanı sıra çevre illerde de kurulan semt pazarlarında açtığı tezgahta kadın giysileri satarak geçiniyor.

Dikkat çekmeyi başardı

Son dönemde satışların azalması sebebiyle çözüm arayışına giren Feridun Altınoluk, tiyatroculuğunu konuşturdu.

Sattığı giysilerden giyen ve başına peruk takan Altınoluk, tezgahın üstüne çıkıp müzik eşliğinde göbek atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Satışları arttı

Bölgedeki pazarlarda “Bıyıklı Dudu Abla” olarak ün yapan Altınoluk’un sosyal medyada paylaşılan videoları da binlerce kişi tarafından izlendi.

Sıra dışı yöntemiyle pazarda kendisini ön plana çıkaran Altınoluk, bu sayede hem müşterilerini eğlendirdi hem de satışlarını artırmayı başardı.

“Bazıları ’acaba eşcinsel mi’ diye düşünüyormuş”

Tiyatro oyunculuğunu kullanarak daha çok kazanç ve müşteri memnuniyeti oluşturduğunu belirten Feridun Altınoluk, tezgahında yaptığı dans gösterileriyle müşterilerinin stresini aldığını dile getirdi.

Altınoluk, “Benim lakabım ’Dudu Abla’. Bu adını bana babam koydu. Ben herkesi çok seviyorum, çünkü bana para kazandırıyorlar. Bazen bu işi, bu kıyafetle yaptığımdan dolayı kötü konuşanlar da oluyor ama bu 10 binde bir kişidir. Beni görenlerden bazıları ‘acaba eşcinsel mi’ diye düşünüyormuş ancak öyle değil. Benim en büyük amacım, insanları eğlendirebilmektir. Buraya gelen müşterilerim hem beni hem de ürünlerimi çok seviyor.

Kadın gibi giyinen Dudu dendiğinde çabuk bulunuyor

Buradaki asıl amacım kadın giysilerini giymek değildi. Benim satış tercihim buydu. İnsanların sattığım ürünleri daha kolay bulması ve tanımaları için bunu yaptım. Örneğin ‘bu giysiyi nerede aldın’ dediklerinde Karabıyıklı Mehmet’ten ama hangi Mehmet olduğunu nereden bulacaklar. Ama müşteriye, ‘giysiyi nerede aldın’ dediğin zaman, kadın gibi giyinen Dudu’dan aldım dedikleri zaman beni çabuk buluyorlar.” dedi.

“Benim videolarımı tıklayan tıklayana”

Sosyal medyada izlenen videoları sayesinde müşteri sayısının artığına dikkat çeken Altınoluk, ürünlerinin ünlü markaların giysilerini olduğunu belirterek, “Satılan ürünlerin kalitesi ve fiyatını uygun olması çok önemlidir. Bazen bana kadın gibi neden giyiniyorsun’ diyorlar ama benim güzel ürünlerimin kalitesi nereden belli olacak. Tezgaha gelen müşterilerim rahat rahat gelip ürünlerimi alıyor. Çünkü aldığım ürünler kalitelidir.

Hepsi ünlü markaların giysileridir. Sosyal medyada benim videolarımı çok seviyorlar. Benim videolarımı tıklayan tıklayana… Çünkü insanlar bana çok bayılıyor. Müşterilerim çıkıp çıkıp geliyorlar. Beni gören müşteriler hem stres atıklarını hem de beni sevdiklerini söylüyor.” diye konuştu.

Dudu Abla’yı izleyen mutlu

Sabaha erken saatlerde pazar alışverişine gelen Semra Gülseven de kıvrak dansıyla dikkatleri üzerine çeken Dudu Abla’yı izlemekten mutlu olduğunu anlattı.

İHA’ya konuşan Gülseven, “Pazara alışveriş yapmak için geldim. Oynaması çok hoşuma gittiği için 2 saattir pazardan ayrılamadım. Müşterileri hem eğlendirmesi hem de satış yapması çok hoş. Her sabaha böyle pazar yerleri görmek isteriz. Herkesin dikkatini çekiyor ve bizler çok beğeniyoruz. Ben tabii çok beğendim. Beğendiğim için de az önce resim ve öz çekim yaptık.” ifadelerini kullandı.

“Bu pazarın neşesi olmuş durumda”

Alışveriş yapmak için pazara gelen İran uyruklu Amin Fooladin ise kendilerinin fenomen dansıyla tanınan Dudu Abla sayesinde çok eğlendiğini ifade ederek, “Alışveriş yapmak için pazara geldim. Ben de burada yabancıyım. Burada geçerken arkadaşımızın oynadığını gördüm. Çok güzel oynuyor ve eğlendiriyor. Kendisi şarkı söylüyor ve dans ediyor. Bu pazarın neşesi olmuş durumda. Umarım bu tarz eğlenceli satıcılar hep olur.” şeklinde konuştu.