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- Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski komiser yardımcısı ile eski öğretmen tutuklandı.
- DHA
- 04.08.2020 - 20:19
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında operasyon düzenledi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Polis ekiplerince Merkezefendi ilçesinde düzenlenen operasyonda, haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı ile örgütün okullarında öğretmenlik yaptığı belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.