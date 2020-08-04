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    Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

    FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski komiser yardımcısı ile eski öğretmen tutuklandı.
    • DHA
    • 04.08.2020 - 20:19
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    Denizli'de FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında operasyon düzenledi.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Polis ekiplerince Merkezefendi ilçesinde düzenlenen operasyonda, haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı ile örgütün okullarında öğretmenlik yaptığı belirtilen  2 kişi gözaltına alındı.

    Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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