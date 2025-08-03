Denizli'de gölete giren adamın cansız bedenine ulaşıldı

Denizli'de Buldan ilçesi Dımbazlar Mahallesi'nde, Dımbazlar göletine gezmeye gelen İbrahim Kayaaslan ile eşi Samime Kayaaslan çifti serinlemek için Dımbazlar Göledinde suya girdi.

BALÇIKLI SUDA KAYBOLDU, EŞİ YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

İbrahim Kayaaslan suyun balçıklı olmasından dolayı hızla gözden kayboldu. Eşinin kaybolduğunu göre Samimem Kayaaslan sudan çıkan yardım istedi.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgeye gelen ekipler İbrahim Kayaaslan için çalışma başlattı. Su altı arama ve kurtarma dalgıçları ve itfaiye ekiplerinin yoğun arama çalışmalarının ardından İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedeni bulunarak göletten çıkarıldı.

İbrahim Kayaaslan'ın ölümü yakınlarına yasa boğdu. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.