Denizli'de karşı şeride geçen minibüs tırla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Denizli'de karşı şeride geçen minibüsün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

İHA

Denizli- Manisa karayolu Buldan'nın Derbent Mahallesi yakınlarında, Manisa istikametinden Aydın istikametine giden M.B. idaresindeki 09 M 6797 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kontrolden çıkması sonucu yolun karşı tarafına geçerek Denizli’den Manisa istikametine doğru giden S.G. idaresindeki 16 TM 631 plakalı tıra çarptı.

Sürücünün oğlu kurtarılamadı

Meydana gelen kazada tır şoförü S.G. ile minibüs şoförü M.B. ile minibüste yolcu olarak bulunan oğlu Osman B. (20) yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde yapılırken, ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edilen Aydın Buharkent Osman B. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)