Denizli'de karşı şeride geçen tır otobüse çarptı: 6 ölü, 43 yaralı Denizli’de kontrolden çıkan karayollarına ait kum yüklü tırın, bariyerleri yıkıp karşı şeride geçerek seyir halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu 6 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

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İHA

Denizli'de sabah 05.00 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi’nde, Afyon'dan Denizli yönüne seyir halinde olan karayollarına ait kum yüklü 06 CJE 049 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bariyerleri yıkıp yolcu otobüsüne çarptı

Hakimiyeti sağlanamayan tır, bariyerleri kırıp, Afyon istikametinde seyir halinde olan ve bir düğüne gidecek yolcular tarafından kiralandığı öğrenilen 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüs ile tır şarampole devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı

Sağlık ekibi yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırırken, sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Yapılan ilk incelemelerde otobüste 6 kişinin öldüğü ve tır şoförü ile birlikte 43 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.