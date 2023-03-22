Denizli'de kazayla balkondan düşen kadın yaşamını yitirdi Denizli'de apartmanın üçüncü katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen sara hastası 54 yaşındaki Neşe Gün olay yerinde hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, saat 21.00 sıralarında Selçukbey Mahallesi 744 sokaktaki Açelya Sitesi B Blok’ta, apartmanın üçüncü katında yaşayan Neşe Gün, balkona çıktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 12 metreden beton zemine düştü.

Dengesini kaybedip düşen kadın vefat etti

Gün’ün düştüğü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gün’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan, Cumhuriyet Savcısı'nın inceleme yapmasının ardından Gün'ün cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kriz geçirdiği düşünülüyor

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. İlk belirlemelere göre sara hastası Neşe Gün'ün balkona çıktığı sırada kriz geçirerek dengesini kaybedip, düştüğü sanılıyor.