Abone ol: Google News

Denizli'de montaj sırasında düşen işçi hayatını kaybetti

Denizli’de bir evin balkonunda korniş montajı yaptığı sırada dengesini kaybeden işçi düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 02:50
Denizli'de montaj sırasında düşen işçi hayatını kaybetti
  • Denizli'de korniş montajı yaparken dengesini kaybeden 48 yaşındaki işçi Gürhan Apa, ikinci kattan düşerek hayatını kaybetti.
  • Sağlık ekiplerinin incelemesinde işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi’nde bir evin balkonunda korniş montajı yapan 48 yaşındaki Gürhan Apa, dengesini kaybederek 2. kattan zemine düştü.

İŞÇİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gürhan Apa’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İç Haber Haberleri