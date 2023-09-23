Denizli'de okul servisi iki araca çarptı: 7'si öğrenci 8 yaralı
İHA

Çivril - Uşak karayolu üzerinde A.Ç. idaresindeki 20 L 7909 plakalı öğrenci servisi, H.Ö. yönetimindeki RI 467 ER yabancı plakalı hafif ticari araca çarptı.

Yaralılardan 7'si öğrenci

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan okul servisi, S.Y. idaresindeki 20 AIR 265 plakalı bir başka otomobile daha çarptıktan sonra kavşaktaki aydınlatma direğine vurarak durabildi.

Denizli'de okul servisi iki araca çarptı: 7'si öğrenci 8 yaralı

Tedavi altına alındılar

Kazada 7’si öğrenci 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çevre hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)