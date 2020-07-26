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    Denizli'de sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

    Parmağına sıkışan yüzüğü tüm çabalara rağmen çıkaramayan kadının yardımına itfaiye yetişti. İtfaiye ekipleri mini spiral makinesi yardımıyla yüzüğü kesti.
    • İHA
    • 26.07.2020 - 17:26
    • Güncelleme : 26.07.2020 - 17:26
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    Denizli'de sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

    Denizli'de yaşayan bir kadın, parmağına sıkışan yüzüğü çıkarmaya çalıştı fakat çabaları yetersiz kalınca aile üyelerinden yardım istedi.

    Sıkışan yüzük, aile üyelerinin de çabalarına rağmen çıkarılamadı.

    İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI

    Çareyi itfaiye ekiplerini aramakta bulan kadının ihbarı üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Eve gelen itfaiye ekipleri özel aparatlar ve mini spiral makinesinin yardımıyla yüzüğü keserek parmaktan çıkarmayı başardı

    Denizli'de sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı ViDEO.

    Denizli'de sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı #1

    Denizli'de sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı #2

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