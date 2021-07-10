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    Denizli'de su toplamak için kurulan bent yıkılınca karayolu su altında kaldı

    Honaz ilçesinde dere yatağına kurulan su toplama bendinin yıkılması sonucu kent merkezindeki Ankara Bulvarı'nda oluşan birikitniler, trafiği felç etti.
    • İHA
    • 10.07.2021 - 04:09
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 05:30
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    Denizli'de su toplamak için kurulan bent yıkılınca karayolu su altında kaldı

    Denizli'nin Honaz ilçesinde sulama suyu toplanması amacıyla dere yatağına kurulan bent, aşırı yüke dayanamayarak yıkıldı.

    TAŞAN SULAR BULVARI DEREYE DÖNÜŞTÜRDÜ

    Dere yatağından taşan sular, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesine kadar ulaştı. Taşan sular nedeniyle Ankara Bulvarı dereye dönüştü. Bulvara çok fazla suyun akması nedeniyle araçlar su içerisinde ilerlemekte zorluk çekti.

    Denizli'de su toplamak için kurulan bent yıkılınca karayolu su altında kaldı-Video

    EKİPLER, TEMİZLİK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF ETTİ

    Ankara Bulvarından akan su, Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarına kadar uzanarak yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafede birikintiler oluşturdu. Ekipler, dere yatağına gelen suyu keserek yaşanan olumsuzluğu giderdi.

    Denizli de su toplamak için kurulan bent yıkılınca karayolu su altında kaldı #1

    Denizli de su toplamak için kurulan bent yıkılınca karayolu su altında kaldı #2

    Denizli de su toplamak için kurulan bent yıkılınca karayolu su altında kaldı #3

    Denizli de su toplamak için kurulan bent yıkılınca karayolu su altında kaldı #4

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