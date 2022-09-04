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    Denizli'de yamaç paraşütü yaparken kırsal alana düştü

    Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yamaç paraşütü yaparken düşen sporcu, ekipler tarafından yaralı halde kurtarıldı.
    • 04.09.2022 - 08:25
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    Denizli'de yamaç paraşütü yaparken kırsal alana düştü

    Denizli'de Pamukkale ilçesine bağlı Kurtluca Mahallesinde, yamaç paraşütü yapmak için Dinamit Tepe’ye giden Yavuz E., buradan kalkış yaptıktan kısa süre sonra kırsal bir alana düştü.

    Ekipler yaralı buldu

    İhbar üzerine Kurtluca Mahallesi’ndeki bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran AFAD ekipleri, Yavuz E.’yi yaralı olarak buldu.

    Denizli de yamaç paraşütü yaparken kırsal alana düştü #1

    Vücudunda kırıklar var

    İHA'nın haberine göre, ilk müdahalesi yapılan sporcu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yavuz E.'nin bel ve boyun kısımlarında kırıklar olduğu öğrenildi.

    Denizli de yamaç paraşütü yaparken kırsal alana düştü #2

    Denizli de yamaç paraşütü yaparken kırsal alana düştü #3

    Denizli de yamaç paraşütü yaparken kırsal alana düştü #4


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