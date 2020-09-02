Dolar
7.3745
0.0936%
Euro
8.7773
-0.0056%
Altın
1964.57
-0.2994%
Borsa
1085.19
0%
G. Altın
465.543
-0.2419%
Bitcoin
86785.8
-1.9319%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Denizli’deki Antik Kleopatra Havuzu’na ilgi

    2 bin 500 yıllık Antik Kleopatra Havuzu’na gelen yerli ve yabancı turistler, tarihi sütunlar arasında yüzüyor.
    • DHA
    • 02.09.2020 - 09:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli’deki Antik Kleopatra Havuzu’na ilgi

    Denizli’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde, yaz kış 36 derece su sıcaklığına sahip 2 bin 500 yıllık olan Antik Kleopatra Havuzu, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

    Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale'de, milattan sonra 692'de meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Hierapolis'deki antik havuz, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen turistler tarafından ziyaret ediliyor.

    ANTİK KALINTILAR ARASINDA YÜZME KEYFİ

    Mısır kraliçesi Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan tarihi havuzda, ziyaretçilere antik kalıntılar arasında yüzme olanağı sunuluyor.

    Denizli’deki Antik Kleopatra Havuzu’na ilgi #1

    YAZ-KIŞ 36 DERECE

    Antik havuzda yüzmenin eşsiz deneyim olduğunu ifade eden Furkan Sırmacı, “Buraya gelmeyi çok istiyorduk. Havuzun doğası ve tarihi yapısı içine çekiyor. İçinde antik dönemlerden kalma sütunlar var. Yaz kış 36 derece olduğu için yaz kışın girilebilir. Kesinlikle gelinip görülmesi gereken bir yer.” dedi.

    Denizli’deki Antik Kleopatra Havuzu’na ilgi #2

    “TARİHİ ATMOSFER ETKİLEYİCİ”

    Karabük'ten ailesiyle birlikte Pamukkale'ye gelen Ali Fuat, “Burada yüzmek keyif verici. Tarihi atmosferi etkileyici. Şifalı suları var. Dört mevsim girilebilecek bir havuz.” diye konuştu.

    Denizli’deki Antik Kleopatra Havuzu’na ilgi #3

    Denizli’deki Antik Kleopatra Havuzu’na ilgi #4

    Denizli’deki Antik Kleopatra Havuzu’na ilgi #5

    Denizli’deki Antik Kleopatra Havuzu’na ilgi #6

    Denizli’deki Antik Kleopatra Havuzu’na ilgi #7

    Denizli’deki Antik Kleopatra Havuzu’na ilgi #8

    Denizli’deki Antik Kleopatra Havuzu’na ilgi #9

    Görüş Bildir