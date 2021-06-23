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Denizli'deki fırtınada bir araç, hurda olmaktan kıl payı kurtuldu

Denizli'deki fırtınada bir araç, hurda olmaktan kıl payı kurtuldu

Denizli'de etkili olan fırtına sonrası bir işyerine ait totem otoparkta bulunan araçların üzerine devrildi. Bir araç ise devrilen totemin iki ayağının arasında kalarak kıl payı zarar görmedi.