Deprem bölgesindeki 11 kent için bugün kura çekilecek Kalıcı konutların yapımı deprem bölgesinde adım adım ilerliyor. 300 bin ev projesinden 30 bin 697 tanesi daha bitirildi. Hak sahipleri bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'dan video konferans yoluyla katılacağı bir çekilişle kararlaştırılacak.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından, izleri silmek adına derhal adımlar atıldı.

Konutlar, sağlam zeminler üzerinde kaliteli malzemelerle ve uygun tekniklerle inşa edilmeye başlandı.

Kuralar bugün çekilecek

Felaketin ilk yıl dönümünde, 46 bin konut sahiplerine verildi. Deprem bölgesindeki 300 bin devam eden inşaatın yanı sıra, 30 bin 697 ev daha tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

Kahramanmaraş'ta yapılacak olan kura çekimiyle, Asrın Felaketi'nden zarar gören 11 ildeki konutlara sahip olacak kişiler belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kura törenine Ankara'dan video konferans yoluyla katılacak.

Tamamlanmış olan evler, yeni sahiplerini bekliyor. Kahramanmaraş'ta yapımı tamamlanan 8 bin 303 konut için kura çekimi yapılacak. Kurası çekilen konutlar hak sahiplerine teslim edilecek.

75 binin üzerinde ev teslim edilecek

Malatya'da daha önce 6 bin 181 konut teslim edilirken, inşaat çalışmaları hız kesmeden devamediyori. İkinci kura çekimiyle birlikte, bin 700 kişi daha ev sahibi olacak.

Bu yeni konutların eklenmesiyle birlikte, toplamda 75 binin üzerinde ev, felaketten etkilenen kişilere teslim edilmiş olacak.