6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ili etkileyerek büyük yıkımlara neden oldu.

Depremden en çok etkilenen illerden biri ise Hatay idi.

Hatay'da yaklaşık 25 bin hayatını kaybederken, on binlerce ev de zarar gördü.

Antakya tanınmaz halde

Enkaz kaldırma çalışmalarının büyük çoğunluğunun tamamlandığı Antakya ilçesi adeta tanınmaz hale geldi.

Tarih kent meydanında deprem öncesi ve deprem sonrası drone ile çekilen fotoğraflarda adeta depremin yıkıcı etkisini ortaya çıkardı.

Memleketlerini tanıyamaz hale gelen depremzede vatandaşlar, tarihi kent meydanını yıkılmış halde gördükleri her an duygu dolu anlar yaşıyor.

“Her geçtiğimizde içimiz acıyarak geçiyoruz”

Depremin tarihi yapılarda oluşturduğu yıkıma dikkat çeken Hatice Temli, duygularını şöyle ifade etti:

Tarihi binalarımızın bir an önce tamir edilmesini istiyoruz. Bizim en büyük yaralarımızdan birisi tarihi yerlerimiz. Her gün buradan geçerken içimiz acıyarak geçiyoruz. Buraları böyle göreceğimizi ummuyorduk. Tarihi yerleri tadilata da pek fazla gelmediler. Her geçtiğimizde içimiz acıyarak geçiyoruz.