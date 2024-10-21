Deprem sonrası hasar alan bina, tek dokunuşla yıkıldı

İHA
Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin etkileri sürüyor...
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da, mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız şekilde sürdürülüyor.
Bu kapsamda, Kırıkhan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan 6 katlı binada yıkım gerçekleştirildi.
KONTROLLÜ OLARAK YIKILDI
6 katlı bina, iş makinesinin dokunuşuyla kontrollü olarak yıkıldı.
6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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