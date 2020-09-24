Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan kimdir? Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın büyük İstanbul depremi yorumu...

Sıkça ekranlarda görülen Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan kimdir? Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın deprem açıklamaları tedirginlik yarattı.

Marmara Denizi'nde gerçekleşerek İstanbul'da etkisini hissettiren 4.2 şiddetindeki depremin ardından Habertürk ekranlarında, bu depremin büyük İstanbul depreminin habercisi olduğu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Ercan kimdir? Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın hayatı ve biyografisi...

Açıklamaları ile halkı tedirgin eden Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın açıklamalarının ardından 'Deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın açıklamaları sonrası Ahmet Ercan kimdir? Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan biyografisi' konuları araştırıldı.

İşte Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın hayatı...

PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN KİMDİR?

15 Mart 1948'de Nazilli'de dünyaya gelen Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Jeofizik alanında çalışmalar yürütmüştür.

Selanik kökenli olan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 1960'ta başladığı Nazilli Ortaokulu'nu 1963'te, Nazilli Lisesi'ni de 1966'da bitirdi.

PROF. DR. AHMET ERCAN'IN EĞİTİM HAYATI

Lise eğitiminin ardından üniversite eğitimi için İstanbul'a giden Prof. Dr. Ahmet Ercan, 1970'te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladı.

1970'te ABD'de Kaliforniya Standford Üniversitesi'nde yüksek lisans-master eğitimine başlayan Ahmer Ercan, 1973'te eğitimini tamamlayarak mezun oldu.

1975'te Colorado School of Mines'da doktora eğitimini tamamlayıp, 1980'de ise Massachusetts Institute of Technology'de post doktora uzmanlığını bitirdi.

PROF. DR. AHMET ERCAN'IN UZMANLIK ALANI

1975'ten günümüze İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde, 2011'den beri Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın kaleme aldığı 17 kitap 420 bilimsel yayın ve Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı vardır.

Sivil Toplum Kuruluşu'na üye olan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Senato ile Şantiye dergileri ile Beşiktaş, Türksolu, Yeşil Dünya gazetelerinde sürekli köşe yazmaktadır.

AHMET ERCAN KURULUŞLAR VE DANIŞMANLIKLARI

Türkiye'de ilk kez "Jeofizik Mühendisliğini", 1983'te kurduğu Yeraltı Aramacılık Araştırma Kuruluşu'nu kurarak özelleştiren isim Prof. Dr. Ahmet Ercan'dır.

2000-2002'de TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanlığı'nı, 2002-2004'te Türkiye Jeofizik Kurumu Derneği Kurucu Genel Başkanlığı'nı, 2006-2007 arası İran Devleti'nin petrol danışmanlığını yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, 2010'da Ülkeler Deprem Ağı Türkiye Başkanlığı'na atanmıştır.

2011-2012 TMMOB başdanışmanlığı yapmıştır.

PROF. DR. AHMET ERCAN'IN İLGİ ALANLARI

Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın ilgi alanları kentsel dönüşüm, yapılaşma ile yapı jeofiziği, deprem kestirimleri, yer altı kaynakları aramaları(jeotermal, su, petrol, doğalgaz, maden,taşocağı), arkeojeofiziğin yanında Türk Dili araştırmalarıdır.

PROF. DR. AHMET ERCAN'IN SİYASİ KARİYERİ

Prof. Dr. Ahmet Ercan, 2002'deki milletvekili seçimlerine İstanbul Anadolu Yakası'ndan bağımsız aday olarak girmiştir.

Bakırköy Belediye Başkanlığı'na DSP'den, 2007'de İstanbul 3. Bölge adayı olmuş, 2014'te de HEPAR İstanbul Belediye Başkanı adayı olmuştur.

PROF. DR. AHMET ERCAN'IN GÖREV YERLERİ

• İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü (1975-...)

• Yeraltı Aramacılık Bilimsel Araştırma Kuruluşu (Başkan) (1984-2009)

• Bilimtey Yayınevi (Başkan) (2005)

• Maltepe Bilimteyi (Üniversitesi) İnşaat Mühendisliği (2010-...)

• Yeditepe Bilimteyi(Üniversitesi) İnşaat Mühendisliği (2012)Ödüller ve Burslar

• T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 1416 Yurt Dışı Doktora Bursu [1969]

• Society of Exploration Geophysicists (SEG) Amerika'da " Yılın En Başarılı Yabancı Öğrencisi Ödülü- Outstanding Foreign Student Award" [1974]

• TÜBİTAK Post Doktora Bursu [1980]

• Yılın İletişimcisi Ödülü ( İ.Ü. İletişim Fakültesi) [2000]

• Halkın Onur Ödülü (Yerel Televizyoncular Birliği) [2002]

• Yılın Atatürkçü Bilim Adamı (Atatürkçü Düşünce Derneği) [2002]

• Yılın Bilim Adamı-(Aydın Derneği) [2003]

• Yılın Bilim Adamı-(Aydın Derneği) [2005]

• Yılın Yerbilimcisi-(Fen Bilimleri) [2013]