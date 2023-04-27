Depremde hasar alan Gaziantep Kalesi'nin restorasyonu başlıyor Kentin sembollerinden biri olan Gaziantep Kalesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kısmen yıkıldı. Yapılan çalışmalar sonrası Gaziantep Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca yeniden ayağa kaldırılıyor.

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Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremle derinden sarsıldı..

11 ilde büyük yıkıma neden olan depremde, 50 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Depremde tarihi eserler de hasar aldı..

Şiddetli sarsıntıdan Gaziantep ve sınır illeri de etkilenmiş, merkezdeki bir tepeye kurulmuş olan şehrin sembollerinden biri olan tarihi Gaziantep Kalesi, depremde kısmen yıkılmıştı.

Deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında kalenin güneydoğusunda bulunan burcun ve etrafındaki şeridin hasar aldığı tespit edildi.

Yaşanan büyük afet sonrası turizm sektöründe Gaziantep’in ve bölgenin yeniden eski dinamiklerine kavuşması için yapılan çalıştayın çıktıları, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Turizmde Sektör Sorunları ile İlgili Değerlendirme Toplantısında görüşüldü.

Panorama 25 Aralık Müzesi Özdemir Bey Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere sektör temsilcileri katıldı.

Tarihi Gaziantep Kalesi'nin restorasyon süreci için ilk adım atıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada tarihi Gaziantep Kalesi’nin restorasyon süreci için ilk adımın atıldığını belirtti.

Alpaslan, "15 ila 20 Mayıs arasında ihale gerçekleştirip, Gaziantep Kalesi’nin yeniden ihyasını gerçekleştirme sürecini başlatacağız" dedi.

"Biz bakanlık olarak Gaziantep'e gerekli desteği sağladık"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, şunları söyledi:

Öncelikle bu büyük afette hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Rabbimden rahmetler diliyorum. Yaralı tüm vatandaşlarımıza da şifa diliyorum. Burada çok faydalı değerlendirmeler yaptık.



Vatandaşlarımızın, sektör temsilcilerimizin taleplerini aldık. Bunların değerlendirmelerini hep beraber yapacağız. Biz, bu yaşadığımız afet sonrası bölgemizdeki kültür varlıklarımızın görmüş olduğu hasarlarla ilgili çok hızlı bir şekilde yerinde tespitler yaptık. 1000’e yakın uzmanımız sahada çalıştı. İncelemeler sonrası gerekli projeler hazırlanarak kültürel mirasımızın ihya edilmesine yönelik çok kapsamlı çalışmalarımız yürüyor.



Tabi burada, depremde Gaziantep Kalesi ciddi hasarlar aldı. Biz, hemen bu hasar sonrası bahsettiğimiz çalışmaları gerçekleştirdik. Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğümüz, bakanlığımızın talimatları çerçevesinde ihale öncesi hazırlıklarını tamamladı. Biz bakanlık olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in imzasıyla Gaziantep’e gerekli desteği sağladık. 15 ila 20 Mayıs arasında ihale gerçekleştirilerek Gaziantep Kalesi’nin yeniden ihyasını gerçekleştirme sürecini başlatacağız.