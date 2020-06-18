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    Depremden 5 gün sonra yavru kediler enkazdan sağ çıktı

    Bingöl'de 5.7 büyüklüğündeki depremden 5 gün sonra, Yedisu ilçesinde samanlık enkazından 2 kedi yavrusu sağ olarak kurtarıldı.
    • AA
    • 18.06.2020 - 16:56
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    Depremden 5 gün sonra yavru kediler enkazdan sağ çıktı

    Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı depremin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor.

    2 YAVRU KEDİ ENKAZDAN 5 GÜN SONRA SAĞ ÇIKTI

    Depremden etkilenen Yedisu ilçesinin Elmalı köyünde hasar gören yapılarda enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında bir samanlık enkazında, 2'si sağ 3 kedi yavrusu bulundu.

    Depremzede Mazlum Adıbeli, amcasına ait samanlıktaki eşyaları çıkarmak için enkazı kazdıkları sırada 3 kedi yavrusu gördüklerini, enkazdan ikisini sağ çıkardıklarını söyledi.

    "BESLEYİP BÜYÜTECEĞİM"

    Kedilerin bakımını üstlendiklerini belirten Adıbeli, "Enkaz çalışması sırasında fark ettik. İki yavru, muhtemelen anneleri ölmüş. Besleyip büyüteceğim." dedi.

    Samanlık sahibi Kamil Adıbeli de depremden 5 gün sonra 2 kedi yavrusunu sağ çıkarmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

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