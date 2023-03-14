Depremzede çocuklar için 104 adet hastane sınıfı oluşturuldu Afet bölgesindeki çocukların eğitim öğretim faaliyetlerinin devam etmesi için çabalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afetzede çocuklar için 104 hastane sınıfı kurulduğunu bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından yaralar sarılıyor.

11 ili kapsayan depremlerden en çok etkilenenler ise çocuklar oldu.

Bu kapsamda afetzede çocukların eğitimlerine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Afet bölgesindeki çocuklarımız için 104 hastane sınıfı kurduk"

"Afet bölgesindeki çocuklarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini kesintisiz sürdürmeleri için 104 hastane sınıfı kurduk. Her koşulda eğitime devam edeceğiz. Ülkemizin geleceği evlatlarımızın her zaman yanındayız."

"Çocukları birleştirerek onların duygu ve düşüncelerini açığa çıkarabilecekleri bir ortam"

Bakan Özer'in paylaşımında, hastane sınıfından görüntüleri içeren bir video da yer aldı. Videoda, Trabzon'dan gönüllü olarak deprem bölgesine gelen okul öncesi öğretmeni Ayşenur Mahmutoğlu'nun açıklamalarına da yer verildi.

Mahmutoğlu, açılan hastane sınıfı sayesinde çocukları birleştirerek onların duygu ve düşüncelerini açığa çıkarabilecekleri bir ortam oluşturulabildiğini ifade etti.