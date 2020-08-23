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    Dereli'de dere yatağına yapılan evler tartışma konusu

    Dereli'de dere yatağına yapılan evler tartışma konusu

    Giresun'daki selde, Dereli ilçesinde dere yatağındaki yapılaşma felaketi beraberinde getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2020 - 15:58
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    Dereli'de dere yatağına yapılan evler tartışma konusu

    Giresun sele teslim...

    Dün ilde etkili olan şiddetli yağmur, sel ve heyelanlara yol açtı.

    Sağanak nedeniyle Ordu sınırındaki Abdal Deresi ve Dereli ilçesindeki dere taştı. Taşkında Giresun-Dereli-Sivas yolu ulaşıma kapandı.

    Selin vurduğu Dereli ilçe merkezinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ölü sayısının 5'e çıktığını duyurdu.

    DERE YATAĞINA EV

    Selde en çok zarar gören yerleşim yerlerinin başında yer alan Dereli'de can kayıplarını dışında maddi bilanço da bir hayli yüksek.

    İlçede yapılan binaların dere ıslahı adı altında dere yataklarının daraltılmasıyla yapılması, meydana gelen faciayı kaçınılmaz kıldı.

    Dereli de dere yatağına yapılan evler tartışma konusu #1

    Dereli de dere yatağına yapılan evler tartışma konusu #2

    Dereli de dere yatağına yapılan evler tartışma konusu #3

    Dereli de dere yatağına yapılan evler tartışma konusu #4

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