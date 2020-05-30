Derik zeytinyağının ilk ihracatı Tayvan oldu

Mardinli kadınların girişimleriyle Derik zeytinyağı, ilk ihracatını gerçekleştirmiş oldu.

Mardin'in Derik ilçesinde özel tasarımlı kutusuyla ön plana çıkan ve ülke içinde daha çok hediyelik şeklinde sunulan ödüllü Derik halhalı zeytinyağının ihracatı ilk olarak Tayvan'a gerçekleştirildi.

Derik'te 10 Kasım 2016’da makamında uğradığı hain saldırı sonucunda şehit olan Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Muhammet Fatih Safitürk'ün de zeytinyağını dünyaya tanıtma hayali vardı ve bu hayal böylece gerçekleşmiş oldu.

İLÇENİN SEMBOLÜ

İlçenin sembolü ve geçim kaynağı olan organik, şifa kaynağı aynı zamanda bağışıklık sitemini güçlendirme adına da etkili, ilaçsız şekilde üretilen zeytinden meydana gelen zeytinyağı, uluslararası ilgi görmeye başladı.

Birçok ülkeden de ihraç talebi alan ve talebi karşılanmakta zorlanılan ödüllü zeytinyağı, bilimsel çalışmalara da konu olmakla birlikte üretiminin de arttırılması konusunda çalışmalar devam etmektedir.

TÜRKİYE'NİN GURURU OLDULAR

10 farklı çeşidiyle üretilen zeytinyağlarından en öne çıkan Derik halhalı türünü markalaştırıp ticarileştiren kadın girişimci Emine Tuncer ile Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünün iş birliği, Prof. Dr. Dilek Sivri Özay'ın özverili çalışmaları, Mardin Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ve Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas’ın büyük girişimleri sonucu Nisan 2019’da İngiltere de düzenlenen London International Olive Oil Competitions'ta dünyanın birçok ülkesinden 430 markanın katıldığı yarışmalarda, altın madalya alarak Türkiye’nin ve Mardin’in gururu oldular.