Petrol
94.88
-3.33%
Euro
18.2759
-0.68%
Dolar
17.9545
0.12%
Altın
1.028
-1.03%
Borsa
2857
-0.25%
Bitcoin
437.746
0.11%
BTXN Coin
6.41
-0.62%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Deterjan Pazarı soruşturmasında 2 tutuklama

    Ankara'da 'Deterjan Pazarı' firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ile 1 çalışanı, vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.
    • 15.08.2022 - 19:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Deterjan Pazarı soruşturmasında 2 tutuklama

    Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde faaliyet gösteren 'Deterjan Pazarı' firması, birçok vatandaşı mağdur etti.

    Banyo topu yapmaları için ham madde sattığı kişilere ürünlerini 3 katı fiyatla geri alma vaadinde bulunan, ünlü oyuncularla reklam çekimi yaparak tanıtım yapan firma, internet sitesi üzerinden de müşteri bulup satış yaptı.

    40 bin kişiyi dolandırdı

    Firma, bir süre taahhütlerini yerine getiremedi, internet sitesi kapandı. Firmanın sahibi olan Süleyman Kocabaş’ın ise ortadan kaybolduğu, yaklaşık 40 bin kişinin toplam 500 milyon TL civarında dolandırıldığı ileri sürüldü.

    Mağdurların toplanması üzerine soruşturma başlatıldı

    Sisteme üye olan yaklaşık 200 kişi,  ilçede bulunan firmaya ait fabrika önünde toplandı. Vatandaşlar, 2 aydır firmaya sattıkları ürünlerin parasını alamadıklarını söyledi.

    Çok sayıda kişinin başvurusu üzerine savcılık, Süleyman Kocabaş hakkında soruşturma başlattı.

    2 kişi tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında bugün adliyeye sevk edilen firma sahibi Kocabaş'ın da aralarında olduğu 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla 6 kişi serbest bırakıldı.

    Deterjan Pazarı soruşturmasında 2 tutuklama #1

     

     

     


    İlginizi Çekebilir

    Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması
    Transfer dosyası

    Halil Dervişoğlu için transfer açıklaması

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 15 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 15 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Görüş Bildir