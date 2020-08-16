Devlet Bahçeli'den Joe Biden'a sert tepki

MHP Lideri Devlet Bahçeli, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin bir metin yayınladı. Bahçeli, Türkiye'nin içinde bulunduğu beka sorununa ve dış mihrakların hayali olmadığına değindi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın konuşmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli, Joe Biden için "ABD’nin Başkan adayı mertebesine ulaşmış müstevli artığının Türkiye üzerinde hesap yapması, kokuşmuşluktur" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNU

Demokrasiye inanan hiçbir vatandaşın böyesine şeytani bir amacı cevapsız bırakmaması gerektiğini dile getiren Bahçeli, "Türkiye’nin ne kadar büyük ve derin bir beka sorununa maruz kaldığı iyice netleşmiştir. Dış mihrak tanımlamasının hayali değil hakiki ve sahici bir tespit olduğu somut şekilde tevsik ve teyit edilmiştir." cümlelerini kullandı.

"BIDEN VE UŞAKLARI REZİL RÜSVA OLMAKTAN KURTULAMAYACAKTIR"

Son gelişmeler kapsamında Türk milletinin kenetlenmiş bir halde onuruna, iradesine, şerefine, istiklaline sonuna kadar sahip çıkacağına vurgu yapan Bahçeli, "Cumhur İttifakı vatanını, ülkesini ve milli namusu kahramanca savunacaktır. Biden ve ipotekli uşakları rezil rüsva olmaktan da kurtulamayacaklardır." dedi.

ABD'NİN TUZAK VE TAHRİKLERİNE UYULMAMALI ÇAĞRISI

Konuşmasında Kürt vatandaşlara 'kardeşim' diye hitap eden Bahçeli, ABD'nin bu tür tuzaklarına vatandaş olarak itibar edilmemesi gerektiğine dair vurgu yaptı. Biden'ın kışkırtıcı açıklamalarının yanında Bahçeli, "Kürt kökenli kardeşlerimizin de ABD’nin tuzak ve tahriklerine asla itibar etmeyecekleri tartışmasız inancımızdır. ABD’nin Başkan Adayı mertebesine ulaşmış müstevli artığının Türkiye üzerinde hesap yapması, siyasi ameliyatı aklından geçirmesi, kumpas peşinde koşması tam bir kokuşmuşluktur.

MHP'DEN LANETLEME

Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hükümet seçilmiş ve görevinin başındadır. Bunları devirmeyi düşünmek ve dile getirmek demokrasi husumeti olmakla birlikte aleni bir suçtur. Bu suça ortaklık ve işbirlikçilik yapanların iki cihanda da yatacak yerleri olamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Joe Biden’i şiddetle lanetlemektedir." ifadelerini kullandı.





AÇIKLAMANIN TAMAMI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının tamamında ise şu cümleler yer aldı:

"Türk milletinin lekeli meşrebini ve karanlık mizacını çok iyi bildiği ABD’nin Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden’in kabul edilemez skandal açıklamaları ülke gündeminin ağırlık merkezine yerleşmiştir.

VARLIĞA DÜŞMANLIK

Bugüne kadar darbelerin, müdahalelerin, krizlerin, terör eylemlerinin ve demokrasi karşıtı arayışların gerisinde kimlerin olduğu da esasen tescillenmiştir. Bu şahsın Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına, egemenlik haklarına, milli iradenin takdir ve tercihine saldırısı ancak düşmanlık olarak değerlendirilecektir.

"ALÇAK BİR PLAN"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmeyi hedeflemesi, bunu darbeyle değil de muhalefeti destekleyip seçim yoluyla yapılması gerektiğine vurgu yapması alçak bir plandır.

DEMOKRASİYE İNANANLARDAN BEKLENEN TAVIR

Demokrasiye inanan hiç kimse böylesi korkunç ve şeytani bir emeli cevapsız ve karşılıksız bırakmayacaktır. Türkiye’nin ne kadar büyük ve derin bir beka sorununa maruz kaldığı iyice netleşmiştir. Dış mihrak tanımlamasının hayali değil hakiki ve sahici bir tespit olduğu somut şekilde tevsik ve teyit edilmiştir. Müttefik kisvesine bürünmüş muhasım odakların kimliği ve yüz hatları açığa çıkmıştır.

"BIDEN'IN İRTİBATLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKMALI"

Biden’in iğrenç ve ilkel gayesinin hemen hemen aynısı geçtiğimiz aylarda yayımlanan Rand Corporation Raporu’nda da yer bulmuştur. Muhalefete açık destek vermekten bahseden Biden’in kimlerle, hangi zeminlerde kapalı devre irtibat ve ilişki halinde olduğu geldiğimiz bu aşamada gün yüzüne çıkarılmalıdır.

"VATAN HAİNLERİ DEŞİFRE EDİLMELİ"

Türkiye’ye karşı gittikçe yoğunlaşan siyasi, ekonomik ve diplomatik şantajların Evangelist Biden ve içimizdeki ortaklarıyla bağlantıları mutlak surette tartışılmalı, vatan hainleri deşifre edilmelidir. Muhalefet partilerinin eften püften tepkileri, yasak savan açıklamaları, kuşkulu, kuruntulu ve karışık değerlendirmeleri tehdidin büyüklüğü göz önüne alındığında yetersiz niteliktedir.

"TÜRKİYE TAM BAĞIMSIZ BİR ÜLKEDİR"

Sayın Cumhurbaşkanımızı devirme amacı, terör örgütleriyle birliktelik mesajı bilinmelidir ki, müttefiklik ve stratejik ortaklık örtüsünün altına asla gizlenemeyecek, çuvalı delen mızrak iki ülke arasındaki ilişkileri ağır şekilde zedeleyecektir. Türkiye tam bağımsız ve bağlantısız bir ülkedir. ABD’nin sömürgesi, örtülü operasyon sahası, tutsağı ve kolonisi kesinlikle olmayacaktır.

7 AY ÖNCEKİ KONUŞMANIN BUGÜN ORTAYA ÇIKMASI

Biden’in aday olmadan önce yaptığı melanet konuşması yedi aylık bir maziye sahip olsa da, bu kirli şahıs Türk ve İslam düşmanı olarak ülkemize şiddet ve nefret cephesi açmıştır. Bu konuşmanın niye bugün tedavüle çıktığını, başka bir ifadeyle zamanlamasını sorgulayanlar başta CHP olmak üzere kötü niyetlidir.

VATANDAŞA ÇAĞRI

Demokrasiden geçinen şarlatanlar, sözde yarım aydın ve yorumcular, sanatçılar, akademisyenler, aynı zamanda zillete düşen muhalefet partileri amalı, ancaklı, fakatlı cümle kurmadan, bu ortamın kime yarayıp yaramayacağını sinsi sinsi analize tevessül etmeden Türkiye’nin tarafında ön şartsız duruş göstermek mecburiyetindedir.

"MİLLİ ŞUUR SANCAĞI ALTINA TOPLANMA GÜNÜ"

Gün milli şuurun sancağı altında toplanma günüdür. Aksi halde bahse konu kategorideki herkes telafisi mümkün olmayan zan ve töhmet altında kalacaklardır. Kürt kökenli kardeşlerimizin de ABD’nin tuzak ve tahriklerine asla itibar etmeyecekleri tartışmasız inancımızdır.

"BIDEN'IN YAPTIĞI KOKUŞMUŞLUKTUR"

ABD’nin Başkan Adayı mertebesine ulaşmış müstevli artığının Türkiye üzerinde hesap yapması, siyasi ameliyatı aklından geçirmesi, kumpas peşinde koşması tam bir kokuşmuşluktur. Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hükümet seçilmiş ve görevinin başındadır. Bunları devirmeyi düşünmek ve dile getirmek demokrasi husumeti olmakla birlikte aleni bir suçtur. Bu suça ortaklık ve işbirlikçilik yapanların iki cihanda da yatacak yerleri olamayacaktır.

Milliyetçi Hareket Partisi Joe Biden’i şiddetle lanetlemektedir. ABD Demokrat Partisi’nin de aynı tutum içinde olmasını zorunlu görmektedir. Türkiye’yi uzaktan kumanda edip güdümlü ve yönetilebilir bir ülke olarak görenlerin alayı Cumhur İttifakı’nın muazzam ve müstesna iradesiyle şaşkına dönecekler, kuşkusuz kesif bir yenilgi alacaklardır.

"REZİL RÜSVA OLMAKTAN KURTULAMAYACAKTIR"

Türkiye Cumhuriyeti icazet ve izinle kurulmamış, bu vasıtalarla da kutlu geleceği tayin ve hatta tahrip edilemeyecektir. Son gelişmeler kapsamında Türk milleti kenetlenmiş bir halde onuruna, iradesine, şerefine, istiklaline sonuna kadar sahip çıkacaktır.

Cumhur İttifakı vatanını, ülkesini ve milli namusu kahramanca savunacaktır. Biden ve ipotekli uşakları rezil rüsva olmaktan da kurtulamayacaklardır."





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