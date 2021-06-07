CHP'li Didim Belediyesi, denizden çıkarılan 2 bin 225 plastik şişeyi, çizgi film karakteri "Şirinler" heykeline dönüştürdü.

Aydın'ın Didim ilçesinde, sıfır atık projesi kapsamında yapılan kıyı temizliğiyle denizden 2 bin 225 plastik şişe çıkardı.

ATIK ŞİŞELERDEN ŞİRİNLER HEYKELİ

Toplanan atıklar, Didim Belediyesi'nin Heykel ve Seramik Atölyesinde boyanarak, çizgi film karakteri olan "Şirinler" heykeline dönüştürüldü.

Altınkum Plajı'nda sergilenen "Şirinler" heykeli, yerli ve yabancı vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Açıklamada Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın, "Sıfır atık projemiz kapsamında yaptığımız etkinliğe katılımın yoğun olması bizi memnun etti. Yaşamı korumak için suyu ve toprağı da korumak zorundayız. Sürdürülebilir bir yaşam için çevre bilinci oluşturmalı, geri dönüşüme önem vermeliyiz. Sıfır atık hareketi ile atıklarımızı geri dönüşüme gönderelim. Geleceğimize sahip çıkalım." ifadelerine yer verildi.

Didim Belediyesi'nin plastik şişelerden Şirinler heykeli VİDEO











