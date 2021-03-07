Didim’de trafik kazası: 7 yaralı

Aydın’ın Didim ilçesinde otomobil ve motosikletin karıştığı trafik kazasında 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Didim-Söke yolu üzerinde meydana gelen olayda, T.G yönetimindeki 35 DTL 44 plakalı otomobil ile M.Y’nin kullandığı 09 ABF 328 plakalı motosikletle çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle otomobil yan yatarken motosiklet devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polise ve 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan eşi Ö.Y ile otomobil sürücüsü T.G ile araçta yolcu olarak bulunan A.T , P.D , Z.A.A ve A.T yaralandı. Kaza sebebiyle yol kısa süreliğine kapandı.

Otomobil sürücüsü T.G ile motosiklet sürücünün eşi Ö.Y’nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Diğer beş yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralıların tedavisi Didim Devlet Hastanesi’nde devam ederken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.









