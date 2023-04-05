Dijital taksi uygulaması 'TAKSİM' kullanılmaya başlandı İstanbul’un sık sık şikayet edilen taksi sorununa, 'TAKSİM' uygulaması ile çözüm bulunabileceği öngörülüyor. Taksiciler Esnaf Odası Başkanı, “Yolcuların taksicileri puanlama özelliği de bulunuyor, böylece yolcuların daha güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlamak hedefleniyor" dedi.

DHA

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın mobil ödeme ve taksi çağırma uygulaması 'TAKSİM' hayata geçirildi.

Uygulama kullanıcılarına; bulunulan konuma taksi çağırma, güvenli kredi kartı ödemesi, sarı-turkuaz-siyah taksi seçimi, şoför puanlama sistemi gibi hizmetleri sunuyor.

Anadolu Yakası taksileri ve Avrupa Yakası taksileri, uygulamanın yönlendirme sistemiyle kendi bölge ve yönlerine uygun konumlara yönlendiriliyor.

İndirilebiliyor

TAKSİM uygulaması Android ve IOS işletim sistemli akıllı telefonlarda bulunan mobil uygulama marketlerden bugünden itibaren indirilebilecek.

Yerli ve milli olarak geliştirildiği belirtilen uygulamanın merkezi ise Seyrantepe'de bulunan İTEO binasının içinde yer alıyor.

Uygulamanın tanıtımını yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, şunları söyledi:

Yolculuk öncesi maliyet görülebilecek

TAKSİM, müşterilerine sunduğu yenilikçi özelliklerle, İstanbul'da seyahat edenlerin taksi deneyimini kolay, güvenli ve keyifli hale getiriyor. Yolcular, TAKSİM uygulamasını kullanarak, taksi çağırmak ve kredi kartlarıyla ödeme yapmak için güvenli ve kullanımı kolay bir platforma sahip oluyorlar. Ayrıca, gidecekleri yeri uygulamaya girerek taksimetre ücretini önceden görebiliyorlar. Bu sayede yolculuklarına başlamadan önce maliyeti önceden bilerek, daha plan bir şekilde hareket edebiliyorlar.

Şoför puanlanacak

TAKSİM'in sunduğu yenilikler arasında yolcuların taksicileri puanlama özelliği de bulunuyor. Bu sayede yüksek puanlı sürücüler, öncelikli olarak çağrı alıyor ve yolcuların en yüksek puanlı sürücülerle yolculuk yapmaları sağlanıyor. Böylece hem sürücülerin performansını artırmak, hem de yolcuların daha güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlamak hedefleniyor.

Müşterinin talebine uygun araç gelecek

Uygulama üzerinde sarı, turkuaz ve lüks taksi seçimi yapılabildiğini belirten Aksu, şöyle devam etti:

Yolcular gidecekleri adresi uygulama üzerinden belirterek, adres tarifi ile uğraşmadan konforlu bir yolculuk gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, TAKSİM uygulamasıyla yolcuların gideceği yöne göre, Anadolu veya Avrupa Yakası taksileri arasından en uygun taksilerle eşleştirme yapıyor. Bu sayede yolculara, gitmek istedikleri yere en uygun taksi yönlendirilmiş oluyor. Böylece, müşterilerin taleplerine uygun araçlar gönderilerek, enerji ve kaynak tasarrufu sağlanıyor. Bu da çevre dostu bir ulaşım modelinin benimsenmesini sağlarken, taksi ekosisteminin toplam verimliliğinin artırılmasına yardımcı oluyor.

"TAKSİM, sürücülerin daha fazla kazanmasına yardımcı oluyor"

Aksu, “TAKSİM sürücülere en düşük komisyon ücreti sunan uygulama olarak öne çıkıyor. İstanbul Taksiciler Odası iş birliğiyle hayata geçirilen TAKSİM, sürücülerin daha fazla kazanmasına yardımcı oluyor. TAKSİM uygulaması, İstanbul'da seyahat edenlerin taksi deneyimini dönüştürürken, yerli bir teknoloji şirketi olarak da Türkiye'nin teknolojik gelişimine katkı sağlıyor. Android ve iOS destekli cihazlar için hazırlanan TAKSİM, uygulama marketlerden indirilebiliyor.” diye konuştu.

Kaba davranış ve taksimetre açmama...

Uygulamanın diğerlerinden farklı olduğunu dile getiren Aksu, şöyle konuştu:

Birincisi yapılan bütün yolculukların data bilgileri, yolcu tarafından istenildiği zaman verilebiliyor. Tarih, güzergah ve ödediği ücret. İkincisi kayıp eşyalar, bu uygulama ile daha çabuk bulunuyor. Üçüncüsü, ödüllendirme ve cezalandırma sistemi var. Yolcular, yolculukları sonunda taksiciye puan veriyor. Eğer kaba davranış, taksimetre açmama veya aracın temizlik problemi veya değişik şoför kaynaklı sorunlar varsa puanı az veriyor. Yolculuk yapılacağı zaman o şoför tercih edilmiyor. Şoför bir nevi pasifize ediliyor.

Yüksek puanlı şoförlere daha fazla yolcu

Gerekirse meslekten ihraç ediliyor. Ödüllendirme de; yüksek puanlı şoförlere daha fazla yolcu atanmasıyla oluyor. Diğer uygulamalarda kampanya yok, bizim uygulamamızda kampanyalar yapıyoruz. Maksat TAKSİM uygulamasıyla taksi bulma sorununu çözmek ve taksi, yolculuk sorununu en asgariye düşürmektir. Biz TAKSİM uygulamasıyla bir ticari işletme değiliz, diğer aplikasyonlar ticari işletme. Biz burada bir ticari işletme gözüyle bakmıyoruz. Yerli ve milli bir aplikasyon. Şoför tarafından alınacak komisyon diğer uygulamalara göre çok çok az olacak.

10 bin taksici, 6 bin yolcu indirdi

İlk bir saatte TAKSİM uygulamasını yaklaşık 10 bin taksi şoförü ile 6 bin yolcunun cep telefonuna indirdiği öğrenildi.

"Komisyonun yolcu ile bizden yarı yarıya alınması lazım"

Yeni uygulama hakkında konuşan taksi şoförü Özkan Delibaş ise “Kim bu tip uygulamalarda düşük komisyon uygularsa, onu tercih edeceğiz. Bu iş zaten yanlış, hizmeti veren biziz komisyonu da bizden alıyorlar; ya karşı taraftan alsınlar ya da yolcu ile aramızda yarı yarıya alınması lazım bu komisyonun. Tabii ki bu uygulamayı da kullanacağız, destek de vereceğiz.” dedi.

"Sağlam bir altyapısı olursa bu uygulamayı kullanırız"

Yolcu bekleyen taksi şoförü Serdar Erdoğan da, "Sağlam bir altyapısı olursa bu uygulamayı kullanırız. Akıllı rota tarzı sistemler diğer uygulamalarda da var. İnşallah başarılı olurlar." ifadelerini kullandı.