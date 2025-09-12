Dikiş, Overlok, mini dikiş el makinesi… BİM’de fırsat yağmuru başlıyor

BİM, 19 Eylül 2025 Cuma günü raflarına getireceği aktüel ürünleri açıkladı.

Bu haftanın en dikkat çeken ürünleri arasında Senna markalı televizyonlar ve satışa sunulan para sayma makineleri yer alıyor.

Katalogda ayrıca ev elektroniğinde geniş fırsatlar da yer alıyor. Arnica toz torbasız süpürge 4990 TL, şarjlı dikey süpürge ise 6990 TL’den satışa çıkacak.

Bunun yanında mini buzdolabı, katı meyve sıkacağı, dijital çay makinesi, blender setleri ve dikiş makineleri de BİM’in indirim listesine dahil oldu.

ABS valiz çeşitleri, hurç ve organizer ürünleri ile dolap düzenleyiciler uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak.

Elektronikten mutfak eşyalarına, temizlik ürünlerinden tekstile kadar geniş bir yelpazede alışveriş keyfi müşterilerini bekliyor.

İşte BİM 19 Eylül indirim kataloğu: