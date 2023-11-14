Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Gazze diplomasisi sürüyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreterinin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefonda görüştü.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin, Gazze için diplomasi trafiği devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu süreçte önemli görüşmeler gerçekleştiriyor.

BM Genel Sekreterinin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland ile telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de yaşanılan insanlk dramını ele aldı.

Bakan Fidan, görüşmede yaşananların iki devletli çözümü hayata geçirmenin şart olduğunu herkese gösterdiğini vurguladı.

"Acilen tam ateşkes sağlanmalı"

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Filistin meselelerinin çözümünün, BM kararları ve kabul edilen uluslararası parametreler çerçevesinde mümkün olabileceğini hatırlatarak, “Acilen tam ateşkes sağlanmalı. Akabinde de kalıcı ve adil bir barışın tesisi için harekete geçilmeli” dedi.

Yaşanan insani trajedinin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan, Özel Koordinatör Wennesland ile yaptığı görüşmede, İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Zirvesinde alınan kararların takipçisi olacaklarını da vurguladı.

Avustralyalı mevkidaşı Wong ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile Gazze’deki son duruma ilişkin telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile telefon görüşmesi yaptı.

İki bakan görüşmede, Filistinli sivillere yönelik saldırıların arttığı ve gerilimin giderek tırmandığı Gazze’deki son duruma ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze’de bir an önce tam ateşkes sağlanmasının ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının aciliyetini vurguladı.

Çatışmaların bölgeye yayılması riskine de değinen Fidan, İsrail’in Gazze’yi topyekun hedef almasının, hastane ve okulları bombalamasının uluslararası hukukun alenen ihlali anlamına geldiğine dikkati çekti.

Bakan Fidan, Wong'a Gazze’deki insanlık dramının son bulması için uluslararası toplumun İsrail’e doğru mesajları iletmesinin önemini de hatırlattı.

Mısırlı mevkidaşı Şukri ile de görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Riyad'da 11 Kasım'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi'nde alınan kararların takibi için ne tür adımlar atılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

Fidan ve Şukri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele aldı.