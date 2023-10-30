Dışişleri Bakanlığı, Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yapılan saldırıyı kınadı

İHA

İsrail Gazze'de sivil yerleşim yerleri gözetmeden hastane, ibadethane dahil her yeri bombalıyor.

Son olarak İsrail, Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne bir saldırı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırısına tepki gösterdiği bir yazılı açıklama yayınladı.

"Saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz"

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İsrail’in bugün Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi’ne yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz. Gazze’deki tek kanser hastanesi olan söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz. Gazze’deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir. İsrail, Gazze sakinlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin topyekûn hedef almaktan vazgeçmelidir”