Disney Plus'ın Atatürk dizisi için aldığı karar RTÜK'ü harekete geçirdi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararı sonrası, kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verdi.

AA

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Disney Plus'ın yerli yapım olan "Atatürk" isimli diziyi platformunda yayınlamama kararı tepkiye neden oldu.

Alınan bu kararın ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) açıklama geldi.

"Savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verildi"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Ermeni lobisinin müdahalesi" iddiaları

Türkiye Cumhuriyetinin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli toplumsal değer olduğunu kaydeden Şahin, mesajında, basına yansıyan "Ermeni lobisi müdahalesi" iddialarının da titizlikle araştırıldığını belirtti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Disney Plus'ın kararının ardından açıklamalarda bulundu.

"Dizinin yayından kaldırılması utanç vericidir"

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir.



Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır.



Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın."

İYİ Parti'den tepki

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu da karara tepki gösterdi.

Zorlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, diziyle ilgili Ermeni lobisinin baskı ve yönlendirmesiyle yayından kaldırma kararı alındığına işaret etti.

Kürşad Zorlu, "Mustafa Kemal Atatürk demek Türk milleti demektir. Türkiye düşmanlarının yalan kampanyasına alet olunmamasını diliyoruz. Böyle bir karar alındığı takdirde söz konusu platforma üye olan tüm vatandaşlarımızı üyeliklerini sonlandırmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP olayı kınadı

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Atatürk" dizisinin yayından kaldırılmasını kınadıklarını belirtti.

Özel, söz konusu platformun kararı nedeniyle en ağır şekilde karşılık bulacağını ifade etti.