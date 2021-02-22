Diyanet personel sayısı ile ilgili iddialara yanıt verdi

Diyanet personel sayısı ile ilgili iddialara yanıt verdi

Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılında personel sayısında artış yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını, çalışan sayısının azaldığını açıkladı.

Bazı medya organları Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2020 yılında personel sayısında patlama olduğuna yönelik iddialarda bulunmuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu iddialara yönelik açıklamada bulundu.

''SAYILAR 2019 YILINA AİT''

Yapılan açıklamada,“Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince doğru ve güvenilir bilgiye dayalı, mali saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayacak şekilde Başkanlığımız performans programları her yıl hazırlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Söz konusu programlara atıf yapılarak yazılan haberde yer alan, 104 bin 814 personel sayısı, Başkanlığımız 2020 Yılı Performans Programında yayınladığı ve 2019 yılına ait kadrolu personel sayısıdır.

Söz konusu programda aynı yıla ait sözleşmeli personel sayısı ise 26 bin 061 olarak ayrı bir tabloda gösterilmiştir.

''ATRIŞ DEĞİL,DÜŞÜŞ OLMUŞTUR''

Dolayısıyla 2020 yılı Performans Programına göre 2019 yılı kadrolu ve sözleşmeli toplam personel sayımız 130 bin 875’tir.

Başkanlığımız 2021 Yılı Performans Programında ise aynı tablo içinde gösterilen 2020 yılındaki kadrolu ve sözleşmeli toplam personel sayımız 128 bin 469’dur. İddia edilenin aksine personel sayımızda artış değil, düşüş olmuştur.” ifadelerine yer verildi.



