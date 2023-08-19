Diyarbakır annelerinden ikisi daha evlatlarına kavuştu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır annelerinden ikisinin daha evlatlarına kavuştuğunu açıkladı.

AA & Ensonhaber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

Diyarbakır annelerinin cesaretleri, ferasetleri, dimdik duruşlarıyla sağır ve kör olmayan tüm kalplere örnektir. Onların yüreği Diyarbakır surları kadar güçlüdür.

ifadelerini kullandı.

İki anne daha evlatlarına kavuştu

Paylaşımında, son iki günde, iki annenin daha evladına kavuştuğunu belirten Yerlikaya, evlat nöbetinin 1446'ncı gününde, terör örgütü mensubu N.K'nin ikna çalışmaları sonrası Habur Kara Hudut Kapısı'nda teslim olarak ailesiyle kavuştuğunu kaydetti.

Evlat nöbetinin 1447'nci gününde ise terör örgütü mensubu F.U'nun Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısı'nda teslim olarak ailesiyle buluştuğunu aktaran Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı: