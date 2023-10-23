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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 512'nci günde

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 512'nci günde 15 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için evlat nöbetine katılan gözü yaşlı anne, "Emrah, eğer beni görüp duyuyorsan gel. Orası senin yerin değil. Bizim devletimiz güçlü bir devlet" sözleriyle oğluna seslendi.