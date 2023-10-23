Terör örgütü PKK, anne ve babaları evlatlarına hasret bırakıyor.
Evlatları dağa kaçırılan ailelerin 3 Eylül 2019 tarihinden bu yana direnişleri kararlılıkla sürüyor.
Farklı kentlerden Diyarbakır'daki HDP il binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, burada yıllardır görmedikleri evlatlarına sesleniyor.
46 ailenin yüzü güldü
Yaz-kış, Ramazan, bayram demeden devam eden oturma eyleminde bugün bin 512’nci güne ulaşıldı.
Bu zamana kadar 46 aile, çocuklarına sesini duyurdu ve kavuştu.
"HDP oğlumu kaçırıp PKK'ya teslim etti"
Oğlunun HDP tarafından kaçırılarak PKK'ya teslim edildiğini ileri süren Aynur Panay, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu.
15 yıldır oğlundan haber alamadığını belirten Panay, “5 yıldır oğlum için buradayım. HDP oğlumu kaçırıp PKK'ya teslim etmiştir. 15 yıldır oğlum yok, oğlumu istiyorum. Emrah, eğer beni görüp duyuyorsan gel. Orası senin yerin değil. Bizim devletimiz güçlü bir devlet. Ceza, hapis yok. İstanbul’dan geldim. Emrah, seni almadan hiçbir yere gitmiyorum." dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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