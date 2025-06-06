AA

Diyarbakır'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde yürek burkan görüntü...

Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nda da evlatlarının yolunu gözlüyor.

OTURMA EYLEMİNİN 2014'ÜNCÜ GÜNÜ

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2 bin 104'üncü güne ulaştı.

Kızı Ceylan için oturma eylemini sürdüren anne Türkan Mutlu, her bayram olduğu gibi bu bayramda da çadıra gelip evladının yolunu dört gözle beklediğini söyledi.

"BÜGÜN BAYRAM AMA BENİM İÇİN DEĞİL"

"Bu bayramda da Ceylan'ımla birlikte eve dönmeyi umuyorum." diyen anne Türkan Mutlu, kızından ayrı kalmanın acısını yaşadığını dile getirdi.

Mutlu, şunları kaydetti:

İnşallah bu bayram çift bayram yaşarım. Hala umudum var. Kalbim 11 yılın sonunda çok ağrıyor, çok acı çekiyorum. 11 yıl ne demek, 11 yıldır evladını görmeyen bir anneyim. Kaç bayram gelip geçti. Bugün de bayram ama benim için değil.



Evlatlarımın arasında değilim. Bu acı tarif edilemez. Kış, soğuk, yaz, bayram demeden buradayız. Bizim için özel gün yok. Bir annenin evladı yanında değilse onun için hiçbir gün özel değildir.

"HİÇBİR ÖZEL GÜNÜMÜZ YOK"

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir de yıllardır çadırda evlatlarını beklediklerini söyledi.

Eylemlerinde kararlı olduklarını vurgulayan Demir, şöyle konuştu: