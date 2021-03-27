Diyarbakır annesi Fatma Akkuş: Çocukları anne babaları ile tehdit ediyorlar

Evlatları PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP binası önünde başlattıkları eylem, 572’nci gününde de tüm kararlılığı ile devam etti.

3 Eylül 2019 tarihinden bu yana PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için farklı şehirlerden gelerek Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde eyleme başlayan ailelerin mücadelesi 572’nci gününe girdi.

Evlatlarını HDP’den geri isteyen ailelerden anne Fatma Akkuş, kızı Songül’ü nöbet çadırında beklemekten vazgeçmedi.

Kızını bulmak için büyük çaba sarf ettiğini fakat bir sonuç elde edemediğini söyleyen Fatma Akkuş, çok acı çektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“KIZIM ANNE OLACAKTI”

"Uykularımız haram oldu, evimizde huzur yok. Kızımın hayalleriyle yaşıyoruz. Bu zalimler bu acıyı bize niye yaşattı? Kızım da anne olacaktı, ikizi evlendi, anne oldu. Kızım kime hizmet ettiğini bilmiyor. Kızım Allah rızası için seslen, neredesin? Senin için telefon numaralarımızı, evimizi değiştirmedik, eski mahallemizde oturuyoruz."





"YA ÖLECEĞİZ YA ÇOCUKLARIMIZLA DÖNECEĞİZ"

Evladının HDP tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akkuş, “Bunu biliyorum ve bundan eminim. HDP binasında kayıtları yapılıyor, beyinleri yıkanıyor. Çocukları anne ve babalarıyla tehdit ediyorlar. Çocukları kandırıp gönderiyorlar. Kızımı alıncaya kadar eyleme devam edeceğim. Ömrüm yettiğince kızımı arayacağım. Ya öleceğiz ya da çocuklarımızı alıp gideceğiz. Bize bu acıyı yaşatanlara Allah bin katını onlara da yaşatsın."





"İSTERİM Kİ HERKESİN ÇOCUĞU GELSİN"

2015 yılından beri kayıp olan evladı Emrah için Bingöl’den gelen Bilal Avunan, "Oğlum HDP tarafından kaçırılıp PKK'ya verildi." ifadelerini kullandı. Evladını HDP'den isteyen Avunan, "İsterim ki herkesin çocuğu gelsin, en sonunda benimki gelsin. Oğlum için çok acı çektim. Sonuna kadar eylemi sürdüreceğim." dedi.