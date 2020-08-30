Diyarbakır Bağlar'da metruk binalar yıkıldı

8 mahallesinde 40 harabe ve metruk yapısı bulunan Bağlar ilçesi, pandemi sürecinde bu yapılardan temizlendi. Madde bağımlılarının yuvası haline gelen yerin temizlenmesi vatandaşa nefes aldırdı.

Daha önceleri Diyarbakır'da şehir planlamasında yapılan hatalar sonucu imarsız yapıların oluştuğu bir bölge olan Bağlar ilçesinde kaçak yapılarla mücadele ediliyor.

Bölgede yaşayan vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen emniyet birimlerinin yaptığı tespitler ve hazırladığı raporlar sonrasında çalışma başlatan Bağlar Belediyesi, 8 mahallede sahipleri tarafından terk edildikleri için zamanla kullanılamaz hale gelerek madde bağımlısı gençler ve suç gruplarının yuvasına dönüşen 40 metruk yapıyı ortadan kaldırarak temizledi.

HARABELER TEMİZLENDİ, TEMİZ ALANLAR ORTAYA ÇIKTI

Alipınar, Fatih, Körhat, Kaynartepe, Mevlana Halit, Muradiye, Şeyh Şamil ve Yunus Emre mahallelerinde aralarında 30 yıllık binaların da olduğu harabe yuvalardan geriye temiz alanlar kaldı.





BAŞKANA TEŞEKKÜR ETTİLER

Çevrede yaşayan vatandaşlar, bu yapıları mesken tutan suç gruplarından dolayı huzursuz olduklarını dile getirerek yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

VATANDAŞ İÇİN HUZUR ALANI SAĞLANACAK

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar'da imarsız ve plansız yapılanmaya izin vermeyeceklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, “Suç grupları ve kötü alışkanlıkları olan gençlerin meskeni haline gelen yapıları temizleyerek vatandaşlarımız için huzur alanları haline getireceğiz” dedi.



