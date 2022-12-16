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    Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: 8 polis yaralı

    Diyarbakır - Mardin yolunda park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. Olay sonrası 8 polisin yaralandığı belirtildi.
    • 16.12.2022 - 06:31
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 06:43
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    Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: 8 polis yaralı

    Diyarbakır Mardin yolu üzeri canlı hayvan borsası yanında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı.

    8 polis yaralandı

    Olayın ardından 8 polis memurunun yaralandığı öğrenildi. 112, İtfaiye ve özel harekat olay yerine sevk edildi.

    Diyarbakır da polis servis aracına bombalı saldırı: 8 polis yaralı #1

    Diyarbakır da polis servis aracına bombalı saldırı: 8 polis yaralı #2

    Diyarbakır da polis servis aracına bombalı saldırı: 8 polis yaralı #3

    Diyarbakır da polis servis aracına bombalı saldırı: 8 polis yaralı #4


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