Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: 8 polis yaralı
Diyarbakır - Mardin yolunda park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. Olay sonrası 8 polisin yaralandığı belirtildi.
- 16.12.2022 - 06:31
- Güncelleme : 16.12.2022 - 06:43
Diyarbakır Mardin yolu üzeri canlı hayvan borsası yanında yolun sağ tarafına park etmiş halde bekleyen bombalı araç, polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı.
8 polis yaralandı
Olayın ardından 8 polis memurunun yaralandığı öğrenildi. 112, İtfaiye ve özel harekat olay yerine sevk edildi.