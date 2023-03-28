Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 2 polis hakkında tutuklama kararı Diyarbakır'da 14 yaşındaki bir çocuğun darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınıp serbest bırakılan 2 polis memuru hakkında tutuklama kararı alındı.

AA Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 21 Mart'ta 14 yaşındaki bir çocuğun darbedilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve önceki gün adliyeye sevk edilen 5 polis memurundan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklanmış, 2'si serbest bırakılmıştı. Diyarbakır Valiliği de olayla ilgili söz konusu 5 polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Serbest bırakılan polisler için yeni karar Lice Cumhuriyet Savcılığı, Y.D.'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 1'i komiser, 5 polis memurundan 2'sinin serbest bırakılmasına itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine Lice Asliye Ceza Mahkemesi serbest bırakılan 2 polis memurunun tutuklanmaları yönünde karar verdi.