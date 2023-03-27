Diyarbakır'da 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesiyle ilgili 3 polis tutuklandı

AA
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 21 Mart'ta nevruz etkinliklerinde 14 yaşındaki Y.D.'nin polis memurlarınca darbedildiği iddialarına yönelik yeni gelişmeler var.
Lice Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma gözaltına alınan 1 komiser ile 4 polis memuru adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli kasten yaralama' suçundan tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.
5 personel görevden uzaklaştırılmıştı
Diyarbakır Valiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin söz konusu 5 personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.