Diyarbakır'da, 74 yaşındaki adamın spor aşkı

Atıcılık branşında lisanslı sporcu olarak 20 yıldır yarışmalara katılan Mehmet Açıkgöz, kazandığı 10 kupa ve 13 madalyaya yenilerini eklemek istiyor.

Diyarbakır'da yaşayan 74 yaşındaki Mehmet Açıkgöz, 20 yıl önce emekli olduktan sonra, av merakı nedeniyle atıcılık sporuna başladı.

YARIŞMALARA KATILIP ÖDÜL KAZANDI

2000 yılında lisanslı sporcu olan Açıkgöz, veteran kategorisinde Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen müsabakalara katıldı.

20 yılda 10 kupa ve 13 madalya kazanan Açıkgöz, bu ödüllere yenilerini eklemek için ilerleyen yaşına rağmen, evinde idman yapmaya devam ediyor.

"SPOR DİNÇ TUTUYOR"

Koronavirüs tedbirlerinden dolayı evinden çıkmadığını belirten Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Evimde geziyorum, kültür-fizik çalışıyorum, silahlarımı temizliyorum. 27 Mart'ta Konya'da müsabakamız vardı. Koronavirüsten dolayı iptal oldu. Müsabakaları bekliyorum. Spor hem bedensel hem de zihinsel olarak insanı dinç tutuyor. Bu sporla stres atılıyor."





"KAHVEDE OTURUP OYUN OYNAMIYORUM"

Diyarbakır ve çevre illerde, veteran kategorisinde kendisine rakip olan birinin bulunmadığını belirten Açıkgöz, "Koronavirüsten önce 10-15 kilometre yürüyüş yapıyordum. Şimdi evde 10-15 bin adım yürüyorum. Yaşıtlarım gibi kahvede oturup, oyun oynamıyorum, sporla ilgileniyorum. Spor bedensel ve zihinsel olarak çok faydalı." dedi.

"Bir madalya aldığın zaman sanki dünyalar senin oluyor." ifadesini kullanan Açıkgöz, ilk madalyasını Ergani ilçesinde aldığını, son madalyasını ise Mersin'de elde ettiğini söyledi.

"GENÇLERE DE TAVSİYE EDİYORUM"

Açıkgöz, Diyarbakır'da bu spora meraklı gençler olduğunu, bunun için bir poligon yapılmasını talep ettiğini belirterek, "Memlekette boş gezen ve kahvelere giden gençler var. Burada bir poligon yapılırsa, gençler Türkiye'yi tüm dünyada temsil edebilir. Federasyon başkanından talep ediyoruz. Gençler kahvede oturmasın, bu sporu yapsın." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerden bu spora gönül vermelerini isteyen Açıkgöz, "74 yaşındayım, 20 yıldır bu sporu yapıyorum amatör olarak. Gençlere de tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.