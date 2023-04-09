Diyarbakır’da 8 yıl sonra Paskalya Bayramı kutlandı Diyarbakır'da terör destekçilerinin hendek olaylarında büyük zarar verdiği kilisede 8 yıl sonra Paskalya çoşkusu yaşandı.

İHA

Diyarbakır’daki Surp Giragos Ermeni Kilisesi, 2015-2016 yılında meydana gelen hendek olaylarında büyük zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle kilise onarılıp geçen yıl açıldı.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde bugün, 8 yıl aradan sonra ilk defa Paskalya Bayramı kutlandı.

Onlarca vatandaşın katıldığı etkinlikte, mumlar yakılıp dilek tutuldu.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan, 2015’ten bu yana, Sur’daki hadiselerden sonra uzun süre sur bölgesinin kapalı kaldığını hatırlattı.

Kilise’nin çok zarar gördüğünü belirten Ohanyan, 2-3 sene de onun onarımı derken 8 yıl sonra ilk defa bu mekanda paskalya yapmış olduklarını söyledi.

"Çoşkulu ve keyifli geçti"

Mutlu olduklarını ifade eden Ohanyan, şöyle konuştu: